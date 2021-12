Classifica marcatori Serie A | Vlahovic in fuga

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Concluso il girone d’andata del campionato, è ben delineata anche laA. Sebbene manchi ancora molto e tutto può ancora cambiare, a condurre la specialeè Dusan, in splendida forma e ormai punto di riferimento della Fiorentina. A quota 33 gol nell’anno solare ha agganciato il record di Cristiano Ronaldo e Omar Sivori, rispettivamente nel 2020 e nel 1961. Insegue Ciro Immobile che ha però saltato le ultime gare poiché indisponibile. Tra gli outsider, ci sono giocatori di Hellas Verona, Cagliari, Sassuolo ed Empoli.A: il croato in testa Per quanto riguarda il campionato, è l’Inter a comandare a, inseguita da Milan e Napoli che cercano di tenere il ...

Cinque gol Dybala e Morata, quattro Cuadrado. La classifica marcatori della Juventus 2021/22 evidenzia come il colombiano sia ad appena una rete dietro i due capocannonieri della squadra di Massimiliano Allegri.