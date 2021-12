Capello: «Allegri doveva andare al Real» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fabio Capello è stato raggiunto da Massimiliano Allegri a quota 252 vittorie in Serie A e così La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per parlare della stagione della Juventus e del livornese: “Le nostre idee si somigliano perché non usiamo solo un sistema di gioco, leggiamo bene le partite, vinciamo con i cambi… Però ora in bianconero è un ombrellone, sapevo avrebbe attirato critiche. Lui sa dove andare ed ha scelto la strada migliore, ma sarebbe dovuto andare al Real Madrid. Non lo ha fatto perché all’estero è più dura”. Chiosa finale sulla classifica degli allenatori degli anni Duemila: “Ancelotti è il miglior tecnico italiano del 2000. Poi ci sono Allegri, Conte e Ranieri”. Leggi su footdata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fabioè stato raggiunto da Massimilianoa quota 252 vittorie in Serie A e così La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per parlare della stagione della Juventus e del livornese: “Le nostre idee si somigliano perché non usiamo solo un sistema di gioco, leggiamo bene le partite, vinciamo con i cambi… Però ora in bianconero è un ombrellone, sapevo avrebbe attirato critiche. Lui sa doveed ha scelto la strada migliore, ma sarebbe dovutoalMadrid. Non lo ha fatto perché all’estero è più dura”. Chiosa finale sulla classifica degli allenatori degli anni Duemila: “Ancelotti è il miglior tecnico italiano del 2000. Poi ci sono, Conte e Ranieri”.

