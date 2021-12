Biglietti Inter-Juventus Supercoppa, quanto costano? Ecco i prezzi (Di venerdì 24 dicembre 2021) quanto costano i Biglietti per la Supercoppa Italiana Inter-Juventus? Questa la domanda che attanaglia molti appassionati e tifosi, pronti a recarsi a Milano, presso lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella serata di mercoledì 12 gennaio. Di seguito le categorie dei Biglietti e dei prezzi. Biglietti E prezzi Tribuna Arancio centrale (164-158) 195,00 € Poltroncina Arancio (163-157) 130,00 € Primo Arancio (155-156-165-166) 95,00 € Primo Arancio Laterale 75,00 € Primo Rosso Laterale 90,00 € Primo Verde 70,00 € Primo Blu 70,00 € Secondo Rosso Centrale 80,00 € Secondo Rosso 75,00 € Secondo Rosso Laterale 70,00 € Secondo Arancio Centrale 75,00 € Secondo Arancio 70,00 € Secondo Arancio Laterale 65,00 € Secondo Verde 38,00 € Secondo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021)per laItaliana? Questa la domanda che attanaglia molti appassionati e tifosi, pronti a recarsi a Milano, presso lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella serata di mercoledì 12 gennaio. Di seguito le categorie deie deiTribuna Arancio centrale (164-158) 195,00 € Poltroncina Arancio (163-157) 130,00 € Primo Arancio (155-156-165-166) 95,00 € Primo Arancio Laterale 75,00 € Primo Rosso Laterale 90,00 € Primo Verde 70,00 € Primo Blu 70,00 € Secondo Rosso Centrale 80,00 € Secondo Rosso 75,00 € Secondo Rosso Laterale 70,00 € Secondo Arancio Centrale 75,00 € Secondo Arancio 70,00 € Secondo Arancio Laterale 65,00 € Secondo Verde 38,00 € Secondo ...

