Spezia | nonostante la vittoria Thiago Motta resta in discussione

Lo Spezia potrebbe pensare di cambiare allenatore nonostante la vittoria di Napoli: i nomi del post Thiago Motta Potrebbe non bastare la vittoria di Napoli a Thiago Motta per restare sulla panchina dello Spezia. Da quando è in bilico il tecnico italiano ha raccolto ben quattro punti: il pari contro l'Empoli e la vittoria al Maradona ieri sera. Un cambio di passo contro due squadre ostiche. La società però forse aveva già deciso di lasciare Thiago Motta e ripartire con un altro allenatore. Si parla in queste ore di Giampaolo. Si parlerà dopo il 31 dicembre vista la clausola dell'attuale allenatore degli aquilotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CarloRo79403302 : @tuttonapoli ADL ha fatto bene, ma Spalletti non entra in campo! Ieri sera lo Spezia , ha giocato bene, ma il probl… - GraziaMarocco : RT @Rossonerosemper: Intanto lo Spezia vince a Napoli rimettendoli dove devono essere, cioè dietro di noi, in faccia alla spocchia dei tifo… - Liukdedo : RT @Rossonerosemper: Intanto lo Spezia vince a Napoli rimettendoli dove devono essere, cioè dietro di noi, in faccia alla spocchia dei tifo… - Zlatanismo81 : RT @Rossonerosemper: Intanto lo Spezia vince a Napoli rimettendoli dove devono essere, cioè dietro di noi, in faccia alla spocchia dei tifo… - antonellaa262 : Calcio Napoli: Decide un autogol di Juan Jesus e una partita stregata per gli azzurri che non trovano la strada del… -