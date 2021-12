Scoperto un embrione di dinosauro perfettamente conservato nel suo uovo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scoperto un fossile unico nel suo genere. Si tratta di un ritrovamento senza precedenti, ovvero di un cucciolo di dinosauro rannicchiato perfettamente all’interno del suo uovo. Un embrione che nelle ultime ore sta gettando più luce sui legami tra dinosauri e uccelli e che sta facendo il giro del mondo. Rinvenuto Baby Yingliang: un embrione di dinosauro unico al mondo Ha dell’incredibile il ritrovamento di un fossile di 70 milioni di anni, che conserva lo scheletro embrionale di un dinosauro oviraptoride, soprannominato Baby Yingliang. Il nome deriva da quello del museo cinese che lo ospita. Le ossa dei cuccioli di dinosauro erano piccole e fragili e, per questo motivo, vengono conservate solo molto raramente come fossili. Questo rende ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021)un fossile unico nel suo genere. Si tratta di un ritrovamento senza precedenti, ovvero di un cucciolo dirannicchiatoall’interno del suo. Unche nelle ultime ore sta gettando più luce sui legami tra dinosauri e uccelli e che sta facendo il giro del mondo. Rinvenuto Baby Yingliang: undiunico al mondo Ha dell’incredibile il ritrovamento di un fossile di 70 milioni di anni, che conserva lo scheletro embrionale di unoviraptoride, soprannominato Baby Yingliang. Il nome deriva da quello del museo cinese che lo ospita. Le ossa dei cuccioli dierano piccole e fragili e, per questo motivo, vengono conservate solo molto raramente come fossili. Questo rende ...

