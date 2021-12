“Quei due, nel letto per tutta la notte…”. GF Vip, alla fine è successo davvero (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si torna a parlare di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi, per l’ex di Uomini e Donne è ora di cambiare aria. “Sono sempre stata estremamente chiara con lui – dice Sophie su Gianmaria – Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me”. Chiuso un capitolo quindi, se ne apre un altro. La produzione poi ha infilato il giovane ligure proprio per mettere un po’ di pepe tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. E forse ci sono anche riusciti. Soleil però, dal canto suo, ha subito smorzato la cosa con Alessandro Basciano: “Ok, ti piaccio, ma io sono fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si torna a parlare di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’addio a Gianmaria Antinolfi, per l’ex di Uomini e Donne è ora di cambiare aria. “Sono sempre stata estremamente chiara con lui – dice Sophie su Gianmaria – Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire ‘Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente’ (riferendosi ad Alessandro, ndr), mi ha fatto riflettere. Se vedessi Gianmaria con un’altra? Sarei felice per lui, lo merita. È dolce, simpatico ma il cuore mi dice che non è l’uomo per me”. Chiuso un capitolo quindi, se ne apre un altro. La produzione poi ha infilato il giovane ligure proprio per mettere un po’ di pepe tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. E forse ci sono anche riusciti. Soleil però, dal canto suo, ha subito smorzato la cosa con Alessandro Basciano: “Ok, ti piaccio, ma io sono fuori ...

