Paola Di Benedetto inondata di critiche dopo il messaggio di body positivity | interviene Aurora Ramazzotti Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Solo qualche giorno fa, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4diaveva condiviso undisul suo profilo Instagram, scatenando però al contempo l’ira ingiustificata degli haters. La bellainfatti, si era mostrata in foto completamente senza filtri, risaltando così le imperfezioni del suo viso. Ad accompagnare lo scatto, undi accettazione che non è passato inosservato non solo a chi ha apprezzato ma anche a chi non ha perso occasione per insultarla: Ed eccoci qua. Periodo impegnativo sotto tanti punti di vista: al lavoro (che grazie a Dio non manca. Ma stressa, eccome se stressa). Nella vita privata (perché insomma siamo pur sempre esseri umani che provano emozioni). E mettiamoci anche un bel trasloco. Sia ...