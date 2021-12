Napoli, De Laurentiis tiene alto il morale: «Siete forti, non vi abbattete» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente del Napoli De Laurentiis prova a tenere alto il morale della squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia Come riportato dal Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis sarebbe sceso nello spogliatoio del Napoli dopo la sconfitta della squadra al Maradona contro lo Spezia. Queste le parole pronunciate alla squadra: «State sereni, non vi abbattete, dovete essere forti perché lo Siete, perché avete un grande allenatore e una società che vi protegge. Dal 2022 otterremo grandi risultati, dimenticate questa sconfitta e guardate avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente delDeprova a tenereildella squadra dopo la sconfitta contro lo Spezia Come riportato dal Corriere dello Sport Aurelio Desarebbe sceso nello spogliatoio deldopo la sconfitta della squadra al Maradona contro lo Spezia. Queste le parole pronunciate alla squadra: «State sereni, non vi, dovete essereperché lo, perché avete un grande allenatore e una società che vi protegge. Dal 2022 otterremo grandi risultati, dimenticate questa sconfitta e guardate avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

claudioruss : De Laurentiis al #Napoli dopo #NapoliSpezia: 'Non abbattetevi! Siete fortissimi, avete un allenatore bravissimo e u… - reportrai3 : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a #Report: «Non mi fate parlare perché se io parlo sul calcio scoppia… - CalcioNews24 : Il presidente del #Napoli #DeLaurentiis sostiene la squadra - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il Mattino – De Laurentiis ha confermato la stima e la fiducia in Spall… - cn1926it : #Ghoulam: “Chiediamo scusa per la sconfitta. Obiettivo? Si sa qual è. ADL ci ha detto…” -