Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - CalcioWebPuglia : Inter, inchiesta plusvalenze: i pm indagano sui riacquisti - sportli26181512 : Inter, inchiesta plusvalenze: i pm indagano sui riacquisti: Inter, inchiesta plusvalenze: i pm indagano sui riacqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter inchiesta

... in cui sono arrivati ormai tutti i documenti prelevati dalla sede dell'martedì. Come se ... Proprio questi sono i punti focali di una, ancora in embrione, sui 90 milioni circa di ...Un aspetto legato al meccanismo della 'Stanza di Compensazione' previsto dal regolamento del calciomercato italiano e che viene utilizzato non solo dall'ma da molte altre società di Serie A, ...Il primo – ora in prestito al Waalwijk in Eredivisie – è arrivato a Sassuolo nell’ambito dell’affare Politano, mentre il secondo – oggi in prestito al Crotone – si è trasferito l’estate successiva per ...Un meccanismo che, stando a quanto chiarito, non c'e' in altri Paesi. E cio' potrebbe essere servito, stando all'ipotesi al vaglio, per abbellire i bilanci per poter partecipare alle competizioni euro ...