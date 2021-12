GF Vip 6 | parla un’altra ex di Alex Belli | “Un mostro | oggi lo denuncerei”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche dopo la sua uscita di scena dal Gf vip,fare di sé e del triangolo che lo ha visto protagonista in questi mesi con la coinquilina nella Casa, Soleil Sorge, le la promessa sposa spettatrice a casa, Delia Duran, e ora arne è anche l’ex Hellen Scopel. L’occasione è un’intervista concessa ad un noto rotocalco di gossip, dove l’ex modella ed ex attrice lancia durissime accuse all’attore, non nascondendo chelo denuncerebbe. Prima tra tutte, quella di aver falsificato il cv con il suo beneplacito. Tra le altre cose, Hellen poi sostiene di aver chiuso lei con, in primis per la sua tendenza ai tradimenti. GF Vip, ex protagonista pentito di aver partecipato: “L’ho pagato sulla mia ...