Fa la pedicure | Clara perde la gamba per una infezione

Voleva fare una semplicema ha perso la gamba a causa di una grave infezione.Shellman si era rivolta a un salone di bellezza di Tampa, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, per una, ma quel ...I fatti risalgono a oltre 3 anni fa e la protagonista èShellman , una donna statunitense che nel settembre 2018 si è rivolta ad un salone di bellezza di Tampa per una semplice. Ma ...Voleva fare una semplice pedicure ma ha perso la gamba a causa di una grave infezione. Clara Shellman si era rivolta a un salone di bellezza di Tampa, nello stato della Florida, negli ...Uno strumento non disinfettato ha causato una infezione che dall'alluce si è diffusa a tutta la gamba, che è stata amputata. Il caso arriva da Tampa, nello Stato della Florida.