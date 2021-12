DATE, TRAME E CAST FICTION RAI1 GENNAIO: NON MI LASCIARE, LA SPOSA E DOC NELLE TUE MANI (Di giovedì 23 dicembre 2021) Inizia una serie di articoli per illustrare le FICTION che vedremo su RAI1 nei primi mesi del 2022, a partire da GENNAIO quando ci saranno due novità. “La SPOSA” con Serena Rossi e “Non mi LASCIARE” con Vittoria Puccini, oltre alla nuova stagione di “Doc – NELLE tue MANI” con Luca Argentero. Le DATE sono suscettibili di variazioni. NON MI LASCIARE con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum 4 puntate da domenica 9 GENNAIO e poi lunedì 10-17-24 Dopo il successo de La Fuggitiva, l’amata attrice fiorentina torna sullo schermo con un intrigante giallo ambientato a Venezia. Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, dove vive con suo figlio Diego. Quando viene ritrovato il cadavere di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Inizia una serie di articoli per illustrare leche vedremo sunei primi mesi del 2022, a partire daquando ci saranno due novità. “La” con Serena Rossi e “Non mi” con Vittoria Puccini, oltre alla nuova stagione di “Doc –tue” con Luca Argentero. Lesono suscettibili di variazioni. NON MIcon Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum 4 puntate da domenica 9e poi lunedì 10-17-24 Dopo il successo de La Fuggitiva, l’amata attrice fiorentina torna sullo schermo con un intrigante giallo ambientato a Venezia. Elena Zonin è vicequestore del Servizio centrale operativo di Roma, dove vive con suo figlio Diego. Quando viene ritrovato il cadavere di ...

