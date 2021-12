Covid | stretta in Europa | chiusure e restrizioni dall' Austria alla Spagna

Advertising

Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - fanpage : Le nuove misure anti Covid per le vacanze natalizie - FBiasin : “#Covid, nuova stretta del Governo: tamponi ai vaccinati per entrare allo stadio. La misura dovrebbe essere approva… - Chicchi30034355 : RT @VinceFerretti: Covid, nessuna stretta di Natale nel Regno Unito. Boris Johnson zittisce i catastrofisti - manu05463475 : RT @VinceFerretti: Covid, nessuna stretta di Natale nel Regno Unito. Boris Johnson zittisce i catastrofisti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta

Avrete avuto un contatto stretto nel caso in cui il vostro convivente abbia il- 19, nel caso di unadi mano o di una conversazione a distanza inferiore ai due metri senza mascherina di ...... secondo gli esperti, nei Laender austriaci dovrebbe colpire particolarmente intensamente nella prima quindicina di gennaio con circa 15mila casi al giorno, l'Austria inasprirà le misure anti -...Nuova stretta del governo in vista di Natale e Capodanno per far fronte all'avanzata della variante Omicron con il conseguente aumento dei casi che nell'ultima settimana ha investito ...Cosa fare a stretto giro per contrastare il Covid, mentre la diffusione della variante Omicron, nel nostro Paese, è del 28,2 per cento. Misure al vaglio del ...