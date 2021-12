Caos agli hub vaccinali: Figliolia convoca Saggese Tozzi in Commissione Politiche Sociali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il consigliere comunale dei Popolari e Moderati, Barbara Figliolia “nella qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali ed a nome di tutti i Consiglieri componenti della stessa” si è rivolta al sindaco “in quanto massima autorità in campo sanitario”. Figliolia ha proposta una azione organizzativa più incisiva in tema di gestione dei flussi ai centri vaccinali. In sede di consiglio comunale, ha detto: “Le rivolgo una raccomandazione: in un momento così complicato, con la pandemia che si diffonde a macchia d’olio, i cittadini stanno affollando gli hub vaccinali, purtroppo insufficienti, sottoponendosi a file interminabili che espongono anche gli anziani e i soggetti fragili all’inclemenza del tempo invernale. In ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il consigliere comunale dei Popolari e Moderati, Barbara“nella qualità di Presidente dellaed a nome di tutti i Consiglieri componenti della stessa” si è rivolta al sindaco “in quanto massima autorità in campo sanitario”.ha proposta una azione organizzativa più incisiva in tema di gestione dei flussi ai centri. In sede di consiglio comunale, ha detto: “Le rivolgo una raccomandazione: in un momento così complicato, con la pandemia che si diffonde a macchia d’olio, i cittadini stanno affollando gli hub, purtroppo insufficienti, sottoponendosi a file interminabili che espongono anche gli anziani e i soggetti fragili all’inclemenza del tempo invernale. In ...

anteprima24 : ** Caos agli hub vaccinali: #Figliolia convoca Saggese Tozzi in Commissione Politiche Sociali **… - BTwoEl : @Andrea842631710 @pasquale_caos @ADeLaurentiis @CAF_Online @FIFAcom Fin quando era penalizzato solo il campionato f… - gaiachan : continuano a far fare agli ateez quelle prove in cui non devono fare troppo rumore altrimenti parte l'allarme e nie… - MilanoFinanza : Acquista la tua copia in edicola o leggi l'articolo: - cldbettinsoli : RT @cldbettinsoli: Urlano Medici che insieme agli Scienziati dovrebbero essere un Faro illuminante. Litigi e caos: bell’esempio. Dobbiamo… -