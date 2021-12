Calcio: Salernitana, quarto positivo nel gruppo squadra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Salerno, 23 dic. – (Adnkronos) – Un quarto componente del gruppo squadra della Salernitana è risultato positivo al Covid. Lo rende noto il club campano con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Salerno, 23 dic. – (Adnkronos) – Uncomponente deldellaè risultatoal Covid. Lo rende noto il club campano con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del, già in quarantena, è risultatoal Covid-19”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

