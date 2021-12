Alessandro Basciano | dopo la nudità in confessionale la regia mette in risalto un inaspettato dettaglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è uno dei nuovi inquilini della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Giunto da poco nella casa più spiata d’Italia sta già stravolgendo gli equilibri del reality show dichiarando di essere particolarmente interessato a due ragazze come Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il gieffino non si è fermato qui perché ha anche attirato l’attenzione di Jessica Selassié. L’imprenditore, però, si starebbe concentrando sull’ex tronista di Uomini e Donne. Il triangolo-Codegoni-Selassié I due concorrenti del programma targato Mediaset hanno trascorso la notte assieme sotto le coperte sino al termine della diretta alle 6 del mattino tra carezze ed effusioni ma, senza nessun bacio. Di quanto accaduto non dovrebbe essere particolarmente entusiasta la principessa etiope che sino a poco prima era stata rassicurata da ...

e Sophie Codegoni hanno trascorso la notte insieme nella casa del Grande Fratello Vip . Inizialmente il neo - entrato si era avvicinato a Soleil Sorge , la quale però gli ha ...In casa è scoppiato il caos dopo l'ingresso in casa diha creato non poche tensione tra la popolazione femminile del reality show di Canale5 . Nelle ultime ore, Jessica Selassié ha pianto disperata per l'interesse che il deejay ha ...Sophie Codegodi si lascia andare a confidenze e coccole con Alessandro Basciano al GF Vip, hanno anche dormito insieme, cosa ha detto sull'amica.Jessica Selassié si è presa una cotta per Alessandro Basciano, ma Giacomo Urtis ha criticato il suo atteggiamento. Perché?