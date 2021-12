Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’emergenza covid e l’arrivo della stagione invernale la diffusione della variante omicron ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi il premier Mario Draghi si esprima in vista della cabina di regia che domani e deciderà le eventuali misure e le restrizioni da adottare per abbinare i contagi in questo periodo di feste l’Italia secondo L’ultimo bollettino su 30000 contatti quotidiani oggi l’emergenza coronavirus a pochi giorni dal Natale sarà sicuramente tra i temi che il premier affronterà nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il programma tra circa mezz’ora quindi il Milan ieri 30798 Tipo Siri individuati Secondo i dati del Ministero della Salute era dal 21 novembre 2020 Esattamente 13 mesi fa che non si doveva quota ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’emergenza covid e l’arrivo della stagione invernale la diffusione della variante omicron ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi il premier Mario Draghi si esprima in vista della cabina di regia che domani e deciderà le eventuali misure e le restrizioni da adottare per abbinare i contagi in questo periodo di feste l’Italia secondo L’ultimo bollettino su 30000 contatti quotidiani oggi l’emergenza coronavirus a pochi giorni dal Natale sarà sicuramente tra i temi che il premier affronterà nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il programma tra circa mezz’ora quindi il Milan ieri 30798 Tipo Siri individuati Secondo i dati del Ministero della Salute era dal 21 novembre 2020 Esattamente 13 mesi fa che non si doveva quota ...

