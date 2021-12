Tutti in fila

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nessuno vuole rinunciare al Natale e quindi per precauzione, di fronte a una praticamente quarta ondata in atto, si corre in farmacia per farsi un tampone rapido che dia una piccola sicurezza in più. Purtroppo, però, essendo milioni gli italiani che per le feste si sposteranno da genitori, parenti e amici, l’idea è venuta ainsieme e così di tamponi in farmacia non ce ne sono più. Leggi anche › Pranzi e cene di Natale no Covid: le raccomandazioni per la sicurezza di fragili e bambini Natale in compagnia, corsa ai tamponi rapidi Dalla Lombardia al Piemonte, al Lazio le file davanti alle farmacie che permettono di effettuare i test anti Covid-19, che prima servivano soltanto ai non vaccinati per aggiornare il green pass, ...