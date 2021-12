Reggina vs Brescia: tutte le statistiche sul match (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Reggina ha perso tre delle ultime cinque sfide contro il Brescia in Serie B (1V, 1N), tante quante nelle precedenti 21 contro le Rondinelle. Il Brescia ha vinto solo due delle 16 trasferte contro la Reggina in Serie B (6N, 8P), l’ultimo successo delle Rondinelle risale all’aprile 2013. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (3V, 2N), la Reggina ha perso le ultime quattro gare interne: già record negativo nella sua storia in Serie B. La Reggina non vince da sei partite di campionato (1N, 5P); gli amaranto non registrano almeno sette match consecutivi senza trovare la vittoria nel torneo cadetto da novembre 2020: una serie che fu interrotta proprio alla vittoria interna sul Brescia (2-1). Il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha perso tre delle ultime cinque sfide contro ilin Serie B (1V, 1N), tante quante nelle precedenti 21 contro le Rondinelle. Ilha vinto solo due delle 16 trasferte contro lain Serie B (6N, 8P), l’ultimo successo delle Rondinelle risale all’aprile 2013. Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (3V, 2N), laha perso le ultime quattro gare interne: già record negativo nella sua storia in Serie B. Lanon vince da sei partite di campionato (1N, 5P); gli amaranto non registrano almeno setteconsecutivi senza trovare la vittoria nel torneo cadetto da novembre 2020: una serie che fu interrotta proprio alla vittoria interna sul(2-1). Il ...

Advertising

TUTTOB1 : Reggina, Cionek salta il Brescia: Toscano studia le alternative - Reggina_1914 : #RegginaBrescia all'orizzonte ?? Acquista il tagliando ???? - TUTTOB1 : Gazzetta del Sud: 'Reggina-Brescia partita a rischio. Toscano lavora sull'aspetto mentale' - citynowit : Intanto sembra tutto chiarito tra il presidente Cellino ed il tecnico Inzaghi. Rondinelle in trasferta da record - tabellamercatob : Stato di forma in #SerieB #Pisa in forma: 13 punti su 15! #Benevento quattro successi di fila, ma non ha giocato d… -