Javier Bardem: "Sul set di Skyfall per l'emozione ho dimenticato tutte le battute" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'attore Javier Bardem ha raccontato di aver dimenticato tutte le sue battute durante una scena di Skyfall, dopo essersi reso conto di avere il ruolo di un villain in un film di James Bond. Nel cast di Skyfall, il terzo film di James Bond con star Daniel Craig, c'era anche Javier Bardem che ha ora raccontato un momento imbarazzante avvenuto sul set. L'interprete del villain Raoul Silva ha infatti svelato che l'emozione provata nel trovarsi sul set della saga dell'agente 007 gli ha causato un piccolo contrattempo. Javier Bardem, intervistato da Vanity Fair, ha spiegato che si è dimenticato tutte le sue battute in una scena di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'attoreha raccontato di averle suedurante una scena di, dopo essersi reso conto di avere il ruolo di un villain in un film di James Bond. Nel cast di, il terzo film di James Bond con star Daniel Craig, c'era ancheche ha ora raccontato un momento imbarazzante avvenuto sul set. L'interprete del villain Raoul Silva ha infatti svelato che l'provata nel trovarsi sul set della saga dell'agente 007 gli ha causato un piccolo contrattempo., intervistato da Vanity Fair, ha spiegato che si èle suein una scena di ...

Advertising

fabfazio : Per l’ultima puntata dell’anno, il Premio Oscar Javier Bardem domenica a @chetempochefa @BardemAntarctic - cinemaniaco_fb : ?????????????? Javier Bardem: 'Sul set di Skyfall per l'emozione ho dimenticato tutte le battute' - 3cinematographe : - ayellowlamp : buonanotte solo/esclusivamente/precisamente a javier bardem che canta e scuote le maracas in being the ricardos! - VanityFairIt : Su @PrimeVideo, l'attrice di «Mouline Rouge» incarna l'energia e la determinazione della diva americana degli Anni… -