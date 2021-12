Il telescopio James Webb pronto per il lancio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo un periodo travagliato, che ha visto più di un rinvio del lancio, il telescopio spaziale James Webb è stato incapsulato nel razzo Ariane 5 per il lancio programmato per il 24 dicembre, alle 13.20 ora italiana, dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese (il lancio potrà essere seguito sia sul sito della Nasa che su Esa tv, qui con inizio alle 12 ora italiana). Webb, erede di Hubble, sarà il telescopio più potente mai lanciato nello Spazio e promette di rispondere a domande ancora insolute sull'Universo e contribuire a scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell'astronomia, dalla formazione di stelle e pianeti alla nascita delle prime galassie nell'universo primordiale.Una volta lanciato il James Webb ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo un periodo travagliato, che ha visto più di un rinvio del, ilspazialeè stato incapsulato nel razzo Ariane 5 per ilprogrammato per il 24 dicembre, alle 13.20 ora italiana, dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese (ilpotrà essere seguito sia sul sito della Nasa che su Esa tv, qui con inizio alle 12 ora italiana)., erede di Hubble, sarà ilpiù potente mai lanciato nello Spazio e promette di rispondere a domande ancora insolute sull'Universo e contribuire a scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell'astronomia, dalla formazione di stelle e pianeti alla nascita delle prime galassie nell'universo primordiale.Una volta lanciato il...

andreabettini : Un altro semaforo verde per il telescopio spaziale James Webb: confermato il lancio il 24 dicembre alle 13.20 ora i… - Piergiulio58 : Nuovo rinvio per il super telescopio spaziale James Webb. La Nasa stima il lancio il 25 dicembre. - David_c05 : ESA riceverà i primi segnali del telescopio spaziale James Webb dopo il lancio - 80nostalgia_ : RT @andreabettini: Ancora un rinvio per il lancio del telescopio spaziale James Webb. Stavolta il problema è il maltempo. Lancio non prima… - LaStampa : Nuovo rinvio per il super telescopio spaziale James Webb. La Nasa stima il lancio il 25 dicembre -