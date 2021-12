"Il mio destino non conta, io sono un nonno al servizio delle istituzioni" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Dall' elezione del Presidente della Repubblica, alla prosecuzione dell'azione del governo, passando per l'emergenza pandemica e alle misure che il governo deciderà domani in Cabina di regia, al caso Telecom fino alla manovra di bilancio e ai referendum su eutanasia e cannabis. Nelle oltre due ore di conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto alle domande dei giornalisti su molti temi. Ecco una sintesi delle risposte del premier durante l'incontro con la stampa. Quirinale Che la maggioranza di governo si divida sull'elezione del Presidente della Repubblica "è uno scenario da temere. Avendo detto che ci vuole una maggioranza ampia, anche più dell'attuale, perchè l'azione di questo governo continui, chiedo soprattutto alle forze politiche se è immaginabile una maggioranza che si spacchi sull'elezione del Presidente della ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) AGI - Dall' elezione del Presidente della Repubblica, alla prosecuzione dell'azione del governo, passando per l'emergenza pandemica e alle misure che il governo deciderà domani in Cabina di regia, al caso Telecom fino alla manovra di bilancio e ai referendum su eutanasia e cannabis. Nelle oltre due ore di conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto alle domande dei giornalisti su molti temi. Ecco una sintesirisposte del premier durante l'incontro con la stampa. Quirinale Che la maggioranza di governo si divida sull'elezione del Presidente della Repubblica "è uno scenario da temere. Avendo detto che ci vuole una maggioranza ampia, anche più dell'attuale, perchè l'azione di questo governo continui, chiedo soprattutto alle forze politiche se è immaginabile una maggioranza che si spacchi sull'elezione del Presidente della ...

Advertising

Tg3web : La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio cade in un momento molto delicato per l'Italia, segn… - Adnkronos : #Draghi, la conferenza stampa di fine anno: 'Io nonno al servizio delle istituzioni, mio destino non conta'. - Adnkronos : Le parole di Mario #Draghi durante la conferenza di fine anno del premier: - zazoomblog : Draghi: Il mio destino non conta io sono un nonno al servizio delle istituzioni - #Draghi: #destino #conta #nonno - fisco24_info : 'Il mio destino non conta, io sono un nonno al servizio delle istituzioni': AGI - Dall' elezione del Presidente del… -