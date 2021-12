Il ministro Speranza nel suo labirinto, in attesa dei dati su Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza è nel suo labirinto, anche se non è il generale del libro di Gabriel García Márquez. Labirintica appare infatti la situazione oggi, in attesa che la flash survey dell’Iss sveli fino a che punto, e con quale velocità, la variante Omicron si stia diffondendo nel paese: ci sono possibili vicoli ciechi a ogni svolta, possibili siepi alte a nascondere la vista della strada da percorrere, possibili intoppi dal nome noto (numero dei ricoveri), possibile perdita del vantaggio tanto faticosamente accumulato nei quasi due anni di decisioni anche impopolari prese. E questa volta si aggira da solo, il ministro spesso (finora) sostenuto dal consenso di chi vedeva la realtà del virus imporsi e dava appoggio. Ma oggi la certezza del consenso ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildella Salute Robertoè nel suo, anche se non è il generale del libro di Gabriel García Márquez. Labirintica appare infatti la situazione oggi, inche la flash survey dell’Iss sveli fino a che punto, e con quale velocità, la variantesi stia diffondendo nel paese: ci sono possibili vicoli ciechi a ogni svolta, possibili siepi alte a nascondere la vista della strada da percorrere, possibili intoppi dal nome noto (numero dei ricoveri), possibile perdita del vantaggio tanto faticosamente accumulato nei quasi due anni di decisioni anche impopolari prese. E questa volta si aggira da solo, ilspesso (finora) sostenuto dal consenso di chi vedeva la realtà del virus imporsi e dava appoggio. Ma oggi la certezza del consenso ...

