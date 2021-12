“I nostri tempi”: con i Dellarabbia la musica torna a schierarsi per i più deboli | VIDEO (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’era un tempo, specialmente per noi cresciuti negli anni ’90, in cui la musica non era solo musica. Era rabbia, era impegno, era sangue che scorre, era denuncia sociale. Era il groove che ti spacca i timpani a palla e ti apre il cervello, facendoti vedere quello che magari prima non vedevi. O strappandoti le viscere, vedendolo e sentendolo meglio. Schierati. Si era schierati, sulla linea immaginaria di frontiera, ad urlare strofe che disegnavano il mondo che avremmo voluto e per cui avremmo lottato. Acqua è passata, incessante, sotto i ponti, da allora. Il mondo è cambiato un miliardo di volte, dal tonfo delle Torri Gemelle e dei manganelli di Genova fino al web, a Londra, Madrid, Parigi e il Bataclan fino all’iperconnesso onanismo da ombelico del mondo dei social. Acqua e sangue, sangue e acqua sotto quei ponti. Una sola cosa, in trent’anni volati, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) C’era un tempo, specialmente per noi cresciuti negli anni ’90, in cui lanon era solo. Era rabbia, era impegno, era sangue che scorre, era denuncia sociale. Era il groove che ti spacca i timpani a palla e ti apre il cervello, facendoti vedere quello che magari prima non vedevi. O strappandoti le viscere, vedendolo e sentendolo meglio. Schierati. Si era schierati, sulla linea immaginaria di frontiera, ad urlare strofe che disegnavano il mondo che avremmo voluto e per cui avremmo lottato. Acqua è passata, incessante, sotto i ponti, da allora. Il mondo è cambiato un miliardo di volte, dal tonfo delle Torri Gemelle e dei manganelli di Genova fino al web, a Londra, Madrid, Parigi e il Bataclan fino all’iperconnesso onanismo da ombelico del mondo dei social. Acqua e sangue, sangue e acqua sotto quei ponti. Una sola cosa, in trent’anni volati, ...

