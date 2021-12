“Ho la sindrome di Tourette” | la rivelazione di Alessandro Borghi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)in una lunga intervista al Corriere della Sera ha confessato di avere ladi: ecco le sue parole. È tra gli attori italiani più apprezzati del momento. Dopo il grande successo con Suburra, Sulla mia pelle, Diavoli e Il primo re è adesso tornato sul grande schermo con il film Supereroi. Se l’ascesa diin ambito cinematografico è ormai nota a tutti, la sua sfera privata è sempre rimasta più riservata. Tristan Fewings/Getty ImagesIntervistato recentemente da Candida Morvillo per Il Corriere della Sera, l’attore si è raccontato a cuore aperto parlando della sua carriera e della sua fidanzata Irene, con la quale ci sarebbe l’intenzione di creare una famiglia. Ma non solo:è arrivato a toccare i ...

Alessandro Borghi e i sintomi della sindrome di Tourette: "Soffro di spasmi o mi soffio sulle dita" Il celebre attore ha raccontato di soffrire di una malattia neurologica che lo porta ad avere comportamenti ritenuti "strani". Alessandro Borghi, attore molto apprezzato nel panorama attuale, svela di essere affetto dalla sindrome di Tourette. 'Ho spasmi e mi soffio sulle dita', svela l'interprete di 'Non essere cattivo' in un'intervista al Corriere della Sera. Si tratta di un disturbo neurologico. Raccontare apertamente di soffrire di una patologia non è da tutti. Soprattutto quando sei un attore di successo, considerato un sex symbol tra i più richiesti del momento. Ma Alessandro Borghi, 35 anni, ha svelato di avere la sindrome di Tourette.