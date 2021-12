Covid: Icardi, probabile Piemonte in giallo dopo Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Piemonte potrebbe entrare in zona gialla dopo Natale: ad affermarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, a margine di un appuntamento in Regione. "Per entrare in zona gialla - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilpotrebbe entrare in zona gialla: ad affermarlo è l'assessore regionale alla Sanità, Luigi, a margine di un appuntamento in Regione. "Per entrare in zona gialla - ha ...

Yogaolic : RT @SkyTG24: Covid, Icardi: il #Piemonte potrebbe entrare in zona gialla dopo Natale - SkyTG24 : Covid, Icardi: il #Piemonte potrebbe entrare in zona gialla dopo Natale - DMicol78 : title - gabrielegallone : Cirio e Icardi gioiscono per zona bianca. Con oltre 2.000 casi al giorno e reparti covid che fioriscono come le ros… - duemila62010 : @ExiledRomanista Per conte la prima estate c era caso icardi, che fu allontanato insieme a perisic. Quel mercato fu… -