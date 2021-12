Bomba Amici, Rudy Zerbi fatto fuori, La scelta di Maria che non ci aspettavamo. “Eliminazione immediata”. Cos’è successo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle ultime ore il popolo del web si sta ribellando contro Rudy Zerbi e il suo ruolo di coach di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma vediamo i motivi che hanno spinto i telespettatori a richiedere l’Eliminazione immediata del professore. Durante l’ultimo speciale della domenica pomeriggio, a giudicare le esibizioni di canto è stato chiamato Fedez. Il famosissimo cantante ha anche deciso di tentare di ballare la sua canzone, Sapore, insieme ai ballerini. Ma il tentativo non è andato a buon fine e l’uomo ha sbagliato i passi, bloccandosi sulla pista e ammettendo di essersi confuso. Finita l’esibizione, Fedez ha ascoltato tutti i cantanti di Amici per giudicarli. Ogni settimana, ballerini e cantanti infatti si sfidano per determinare chi è il migliore, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle ultime ore il popolo del web si sta ribellando controe il suo ruolo di coach di canto nella scuola didiDe Filippi. Ma vediamo i motivi che hanno spinto i telespettatori a richiedere l’del professore. Durante l’ultimo speciale della domenica pomeriggio, a giudicare le esibizioni di canto è stato chiamato Fedez. Il famosissimo cantante ha anche deciso di tentare di ballare la sua canzone, Sapore, insieme ai ballerini. Ma il tentativo non è andato a buon fine e l’uomo ha sbagliato i passi, bloccandosi sulla pista e ammettendo di essersi confuso. Finita l’esibizione, Fedez ha ascoltato tutti i cantanti diper giudicarli. Ogni settimana, ballerini e cantanti infatti si sfidano per determinare chi è il migliore, ...

Advertising

lindahogws : comunque io ho sganciato la bomba ho detto alla family al cenone il 31 non ci sono però ho detto ai miei amici vede… - benmircha : comunque amici 21 era partito in bomba, aveva tutti i presupposti per diventare un’edizione con i controcazzi ma in… - hiboss_hiboss : RT @Cindere55301335: @Cris_quella @ladyonorato @zaiapresidente Cris_quella, tu quando hai fatto l'ultimo tampone? Così, per sicurezza, per… - siamosoloamici : @shihomiyano21 è roba che non ci fanno vedere, palese. quello che non capisco è perché però. penso che sia normale… - venetolink : RT @Cindere55301335: @Cris_quella @ladyonorato @zaiapresidente Cris_quella, tu quando hai fatto l'ultimo tampone? Così, per sicurezza, per… -