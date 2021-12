Aumenteranno i tassi dopo le feste? L’analisi di Pennisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “la, gabbato il Santo”, dice un vecchio proverbio. In termini più semplici, possiamo chiederci, a conclusione di una serie di articoli ospitati da Formiche.net sul tema delle pulsioni, e dei tremori e timori, inflazionistici delle ultime settimane, se dobbiamo aspettarci politiche monetarie restrittive all’inizio del 2022, quando si riuniranno gli organi collegiali che governano le principali autorità monetarie. È una domanda che interessa in modo particolare l’Italia e gli italiani a ragione dell’alto debito della Pubblica amministrazione e di una ripresa molto rapida nel 2021 ma anticipata come più lenta nel 2022 (già prima che la nuova ondata della pandemia ponesse ostacoli al rilancio delle attività economiche). Dagli annunci che le due principali banche centrali dei Paesi industrializzati ad economia di mercato, hanno fatto negli ultimi ...