WWE | Annunciata la presenza di AJ Styles ad NXT 2 0

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 dicembre 2021) AJè reduce da una serata non troppo fortunata in quel di Monday Night Raw; infatti il suo compagno di team Omos ha perso definitavamente la pazienza e si è ribellato al “Phenomenal 1” lasciandolo steso al centro del ring. Già questa notte, però,potrebbe avre l’occasione di rifarsi. La WWE, infatti, ha annunciato la suaper l’episodio di NXT 2.0 che andrà in onda proprio quest’oggi. Greyson Waller si è già detto pronto ad accoglierno nella “sua casa”. Chiaramente ladi AJ potrebbe portare parecchi fan a sintonizzarsi su USA Network. Possibile ragione dietro ladiLa WWE ha annunciato che AJsarà presente nell’episodio di NXT che andrà in onda questa notte. Al momento non sappiamo cosa AJ farà, ma ...