Uomini e Donne, Armando Incarnato inchioda l’ex Marika Geraci: il pubblico insorge (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ di nuovo scontro aperto tra gli ormai ex conoscenti intimi, Armando Incarnato e Marika Geraci, a Uomini e Donne, con il napoletano che accusa la siciliana di non essere realmente interessata alla conoscenza avviata con Luigi al trono over e non solo. Nel suo intervento, inoltre, il napoletano fa sapere di essere in possesso di una registrazione compromettente ai danni di Marika, dove la dama motiva la sua vicinanza ad un altro protagonista del programma, tirando in ballo la redazione. E il tutto scatena l’occhio pubblico tra diverse reazioni, anche critiche sul conto del napoletano, a cui ora lui si vede costretto a rispondere in rete. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ di nuovo scontro aperto tra gli ormai ex conoscenti intimi,, a, con il napoletano che accusa la siciliana di non essere realmente interessata alla conoscenza avviata con Luigi al trono over e non solo. Nel suo intervento, inoltre, il napoletano fa sapere di essere in possesso di una registrazione compromettente ai danni di, dove la dama motiva la sua vicinanza ad un altro protagonista del programma, tirando in ballo la redazione. E il tutto scatena l’occhiotra diverse reazioni, anche critiche sul conto del napoletano, a cui ora lui si vede costretto a rispondere in rete.e ...

