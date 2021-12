Spal | sono undici i positivi | gara col Benevento sempre più a rischio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ferrara – Non arrivano notizie rassicuranti da Ferrara in vista di, in programma il prossimo 26 dicembre. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com sarebbero infatti 11 ial Covid all’interno del gruppo squadra estense, situazione che potrebbe compromettere la disputa del confronto con ile anche del successivo match con il Pisa. E’ atteso per le prossime ore il pronunciamento dell’autorità sanitaria locale, mentre per il 23 dicembre è prevista l’assemblea straordinaria della Lega B che si riunirà in via telematica proprio per discutere sul tema contagi, sulla gestione di questa fase epidemiologica e del suo impatto sul campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.