Skriniar: «Un onore vestire la maglia dell’Inter. L’esordio in Champions…» (Di martedì 21 dicembre 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro. RICORDI – «Fin da bambino volevo diventare un calciatore e quando ero in campo davo sempre tutto, in ogni contrasto. Il momento in cui ho capito che potevo diventare professionista è stato L’esordio nello Zilina». INTER – «Sono qui da 5 anni, per me l’Inter significa tantissimo. Un onore vestire questa maglia. Sono fortunato ad avere compagni di grande valore e a non doverli affrontare come avversari. Siamo un grande gruppo. Il salvataggio più bello? Quello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Milan, difensore, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Torino: le sue dichiarazioni Milan, difensore, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro. RICORDI – «Fin da bambino volevo diventare un calciatore e quando ero in campo davo sempre tutto, in ogni contrasto. Il momento in cui ho capito che potevo diventare professionista è statonello Zilina». INTER – «Sono qui da 5 anni, per me l’Inter significa tantissimo. Unquesta. Sono fortunato ad avere compagni di grande valore e a non doverli affrontare come avversari. Siamo un grande gruppo. Il salvataggio più bello? Quello ...

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - CalcioNews24 : #Skriniar: «Un onore vestire la maglia dell’#Inter. L’esordio in Champions…» - leo1908MI : RT @Inter: ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni volta è un on… - Nofeus10 : RT @Inter: ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni volta è un on… - nerazzurro32 : RT @Inter: ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni volta è un on… -