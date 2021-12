Senato: sì di palazzo Madama a rendiconto e bilancio interno (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - Il Senato ha approvato il rendiconto con 205 voti favorevoli, due contrari e cinque astensioni e il bilancio interno con 196 voti favorevoli, due contrari e cinque astensioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - Ilha approvato ilcon 205 voti favorevoli, due contrari e cinque astensioni e ilcon 196 voti favorevoli, due contrari e cinque astensioni.

