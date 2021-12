Raffaella Carrà, ora non ci sono più dubbi: la decisione commuove gli italiani (Di martedì 21 dicembre 2021) . L’amatissima presentatrice è ancora nel cuore di tutti La sua memoria è ancora vivida nella mente di tutti gli italiani. La tristissima notizia della sua morte, lo scorso 5 luglio ha portato ad una straordinaria manifestazione d’affetto da parte di molte persone L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) . L’amatissima presentatrice è ancora nel cuore di tutti La sua memoria è ancora vivida nella mente di tutti gli. La tristissima notizia della sua morte, lo scorso 5 luglio ha portato ad una straordinaria manifestazione d’affetto da parte di molte persone L'articolo proviene da Inews.it.

