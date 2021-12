Pordenone vs Lecce | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Una delle partite in programma per la 19esima giornata del campionato di Serie B, èvs. Si giocherà domenica 26 dicembre alle 15.00, allo stadio Teghil, il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Come si presentano le due squadre? Ternana – Ascoli: in tv evs: come si presentano le squadre?si presentano a questa 19esima giornata di Serie B, con due situazioni opposte alle spalle. I padroni di casa si trovano infatti al penultimo posto in classifica con 8 punti mentre gli ospiti occupano la quarta posizione a quota 31 punti. Entrambe le squadre hanno come obiettivo la vittoria. I neroverdi perché vogliono provare a salvare il campionato e i giallorossi perché devono cercare di rimanere ...