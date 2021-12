Non possiamo rinunciare sia a Draghi sia a Mattarella, dice il senatore Zanda (Di martedì 21 dicembre 2021) Draghi e il Quirinale, Draghi e Palazzo Chigi. Anche la stampa estera interviene sul tema, se è vero che ieri Bill Emmott, sul Financial Times, ha scritto che “in un mondo perfetto Mario Draghi dovrebbe rimanere primo ministro per tutto il periodo di attuazione del Pnrr”. Ma se questo “risultato perfetto è irrealizzabile”, allora è giusto “perseguire la migliore soluzione imperfetta, cioè che Draghi sia eletto presidente della Repubblica dal Parlamento italiano a fine gennaio e che supervisioni questo processo come capo dello stato nei prossimi sette anni”. È “un’illusione che Draghi resti primo ministro fino al 2023”, scrive Emmott. Qualche giorno fa invece l’Economist, incoronando l’Italia “paese dell’anno” e lodando l’operato di Mario Draghi, ha espresso il timore che “questa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 dicembre 2021)e il Quirinale,e Palazzo Chigi. Anche la stampa estera interviene sul tema, se è vero che ieri Bill Emmott, sul Financial Times, ha scritto che “in un mondo perfetto Mariodovrebbe rimanere primo ministro per tutto il periodo di attuazione del Pnrr”. Ma se questo “risultato perfetto è irrealizzabile”, allora è giusto “perseguire la migliore soluzione imperfetta, cioè chesia eletto presidente della Repubblica dal Parlamento italiano a fine gennaio e che supervisioni questo processo come capo dello stato nei prossimi sette anni”. È “un’illusione cheresti primo ministro fino al 2023”, scrive Emmott. Qualche giorno fa invece l’Economist, incoronando l’Italia “paese dell’anno” e lodando l’operato di Mario, ha espresso il timore che “questa ...

Advertising

AmiciUfficiale : I ragazzi di Amici stanno preparando una sorpresa, corri sulle storie del nostro profilo Instagram e fai una domand… - chetempochefa : 'Noi impariamo che la perfezione non la raggiungiamo e non la raggiungeremo mai. Le nostre tante cadute, i nostri t… - juventusfc : Allegri ?? «Non ci possiamo permettere altri passi falsi. A livello di disponibilità, siamo gli stessi di Bologna. V… - colella_aniello : RT @durezzadelviver: funzionasse, il governo che con tale pervicace stupidità ha portato a questo disastro si sarebbe già dimesso. Noi sia… - Mauro5514 : RT @ilfattovideo: Gabriel Boric vince le elezioni in Cile: “Non possiamo più avere un Presidente che dichiara guerra al suo stesso popolo”… -