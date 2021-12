Neanche il vaccino Novavax piace ai No Vax. "Basato su una proteina tossica" (Di martedì 21 dicembre 2021) Doveva essere il vaccino che poteva convincere anche i più restii alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2. Un vaccino più tradizionale, a base proteica e quindi diverso dai sieri già autorizzati in Ue, a mRna e a vettore virale, e tanto criticati dai No Vax. Eppure Novavax, il vaccino statunitense approvato ieri dall’Ema, non sta ricevendo da parte della platea contraria al vaccino contro il Covid l’apprezzamento che esperti e media si aspettavano. Se sui gruppi Telegram non sono ancora iniziate discussioni a proposito del vaccino, al contrario su Twitter sono molti gli utenti No Vax che già dichiarano di non voler utilizzare il vaccino. “Il vaccino non è più a mRna o a vettore virale, è diverso dagli altri vaccini, ma è comunque stato creato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Doveva essere ilche poteva convincere anche i più restii alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2. Unpiù tradizionale, a base proteica e quindi diverso dai sieri già autorizzati in Ue, a mRna e a vettore virale, e tanto criticati dai No Vax. Eppure, ilstatunitense approvato ieri dall’Ema, non sta ricevendo da parte della platea contraria alcontro il Covid l’apprezzamento che esperti e media si aspettavano. Se sui gruppi Telegram non sono ancora iniziate discussioni a proposito del, al contrario su Twitter sono molti gli utenti No Vax che già dichiarano di non voler utilizzare il. “Ilnon è più a mRna o a vettore virale, è diverso dagli altri vaccini, ma è comunque stato creato ...

