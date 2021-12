Napoli | Spalletti fa felice De Laurentiis | rivalutati quattro calciatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente delDesarebbedell’operato diche ha rivalutatoazzurri L’operato dista facendoAurelio De, e non solo per i risultati in campo. Come riportato da La Repubblica, infatti, il presidente delsarebbe soddisfatto del lavoro dell’allenatore che ha rivalutatoazzurri che il patron valutava come acquisti sbagliati: ovvero Rrahmani, Malcuit, Lobotka ed Elmas. Il nuovo corso ha invece rivalutato il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che non avrebbe quindi più le colpe per un calciomercato flop. L'articolo proviene da Calcio News 24.