Milano, farmacie prese d’assalto per fare i tamponi rapidi: attese e lunghe code per i test (Di martedì 21 dicembre 2021) code, lunghe attese e agende piene in molte farmacie di Milano per fare i tamponi rapidi. Alle già numerose richieste da parte di non vaccinati obbligati a fare il test per avere il green pass, si sono aggiunte quelle dovute alle partenze di Natale e quelle di chi semplicemente vuole essere prudente prima di incontrare parenti o amici. Ma è anche l’aumento di contagi in Lombardia ad aver provocato l’assalto. La crescita dei numeri in regione sta mettendo in difficoltà il sistema di tracciamento con i molecolari e quindi molte persone, in attesa di trovare un posto, ripiegano sui tamponi rapidi. Secondo i dati regionali, in Lombardia si segnala il maggior numero di positività (2.576), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)e agende piene in moltediper. Alle già numerose richieste da parte di non vaccinati obbligati ailper avere il green pass, si sono aggiunte quelle dovute alle partenze di Natale e quelle di chi semplicemente vuole essere prudente prima di incontrare parenti o amici. Ma è anche l’aumento di contagi in Lombardia ad aver provocato l’assalto. La crescita dei numeri in regione sta mettendo in difficoltà il sistema di tracciamento con i molecolari e quindi molte persone, in attesa di trovare un posto, ripiegano sui. Secondo i dati regionali, in Lombardia si segnala il maggior numero di positività (2.576), ...

