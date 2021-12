L'invito alla Camera che fa scoppiare la bufera sulla Boldrini (Di martedì 21 dicembre 2021) Laura Boldrini nella bufera per gli inviti ai palestinesi. Per l'ambasciata israeliana e per Fdi trattasi di "organizzazioni terroristiche" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Lauranellaper gli inviti ai palestinesi. Per l'ambasciata israeliana e per Fdi trattasi di "organizzazioni terroristiche"

Advertising

marattin : Oggi alle 16 alla Camera (e in diretta streaming su - LaPaginaArte : RT @LaPaginaArte: Invito alla mostra... La Collezione Torlonia in mostra ai Musei Capitolini, Roma: un'importante raccolta di marmi antich… - N1Aki2ra23N : RT @pf_otomate: ?Invito alla festa di Natale? ??Dante Falzone(CV.????) #???? - francescocolucc : RT @LVaticana: #21dicembre #ConsigliDiLettura Un #libro fotografico pensato in occasione del Santo #Natale. Un invito alla speranza, alla p… - OwO327 : RT @pf_otomate: ?Invito alla festa di Natale? ??Dante Falzone(CV.????) #???? -