Lazio, le sette regole per un ‘Natale sicuro’ (Di martedì 21 dicembre 2021) sette regole per un Natale sicuro. Dall’invito a vaccinarsi a quello di arieggiare l’ambiente nelle cene affollate. Le ha fornite il Lazio pubblicandole sul proprio profilo Facebook. La Regione, almeno a Natale, non dovrebbe passare in zona gialla, rischio che corre invece per Capodanno. I numeri del contagio sono in salita e l’unico dato attualmente al di sotto della soglia di pericolo è quello relativo all’occupazione di posti letto in area medica. Ragione per cui il Lazio ha deciso si stilare una lista di semplici regole da osservare durante le feste. Sono sette: “se non lo hai ancora fatto, prenota velocemente il richiamo – scrive la Regione – evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto; se organizzi e partecipi a feste casalinghe è ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021)per un Natale sicuro. Dall’invito a vaccinarsi a quello di arieggiare l’ambiente nelle cene affollate. Le ha fornite ilpubblicandole sul proprio profilo Facebook. La Regione, almeno a Natale, non dovrebbe passare in zona gialla, rischio che corre invece per Capodanno. I numeri del contagio sono in salita e l’unico dato attualmente al di sotto della soglia di pericolo è quello relativo all’occupazione di posti letto in area medica. Ragione per cui ilha deciso si stilare una lista di semplicida osservare durante le feste. Sono: “se non lo hai ancora fatto, prenota velocemente il richiamo – scrive la Regione – evita assembramenti, mantieni le distanze e indossa la mascherina sempre, anche all’aperto; se organizzi e partecipi a feste casalinghe è ...

Advertising

italiaserait : Lazio, le sette regole per un ‘Natale sicuro’ - astralmobilita : RT @RegioneLazio: Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nel #Lazio ha ricevuto la dose booster. Sui social Sal… - salutegreen24 : Al via sui social Salute Lazio la campagna 'Natale sicuro', con le sette raccomandazioni alle famiglie in vista del… - LazionewsEu : Daspo per sette tifosi del Napoli #NapoliLazio #Napoli #LazioNewseu - fisco24_info : Covid Lazio, dai richiami alle mascherine le regole per 'Natale sicuro': Sette raccomandazioni alle famiglie in vis… -