Inter campione d’inverno | Inzaghi “Stimolo a fare di più”

MILANO (ITALPRESS) – "E' normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d'inverno ma sappiamo che non finisce nell'albo d'oro, quindi siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno Stimolo per fare ancora di più". Simone Inzaghi tiene alta l'asticella alla vigilia della gara col Torino, alla quale i nerazzurri si presentano da campioni d'inverno con un turno d'anticipo dopo i risultati dell'ultima giornata. "Siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti, abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene ma sappiamo che il nostro percorso è ancora molto lungo – avverte il tecnico piacentino ai microfoni di Inter Tv – Abbiamo visto che in queste prime 18 partite di campionato i vertici della classifica sono cambiati velocemente. Noi siamo ...

