In arrivo l’identità alias per tutelare i dipendenti pubblici transgender (Di martedì 21 dicembre 2021) Sulla scia di quanto avviene già nelle scuole e nelle università, presto anche i dipendenti pubblici transgender potranno vedersi riconosciuta l’identità alias, un’identità provvisoria da usare sul luogo di lavoro per le persone che sono in transizione da un genere all’altro. È quanto previsto dalla bozza del contratto degli statali, che prova a portare anche all’interno del settore pubblico quello che avviene nelle scuole di tutta Italia e in 32 dei 68 atenei nazionali. Si tratta di una tutela nei confronti di chi, non riconoscendosi come cisgender (ossia qualcuno il cui sesso e genere coincidono, ndr), può vedere i documenti che lo riguardano riferirsi a lui/lei con il nome di destinazione anche prima di aver completato la transizione ed aver cambiato i documenti. “L’obiettivo – si legge nel ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Sulla scia di quanto avviene già nelle scuole e nelle università, presto anche ipotranno vedersi riconosciuta, un’identità provvisoria da usare sul luogo di lavoro per le persone che sono in transizione da un genere all’altro. È quanto previsto dalla bozza del contratto degli statali, che prova a portare anche all’interno del settore pubblico quello che avviene nelle scuole di tutta Italia e in 32 dei 68 atenei nazionali. Si tratta di una tutela nei confronti di chi, non riconoscendosi come cisgender (ossia qualcuno il cui sesso e genere coincidono, ndr), può vedere i documenti che lo riguardano riferirsi a lui/lei con il nome di destinazione anche prima di aver completato la transizione ed aver cambiato i documenti. “L’obiettivo – si legge nel ...

