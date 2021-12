Il Ray tracing è il nuovo standard del gaming: cos’è e perché dovresti provarlo (Di martedì 21 dicembre 2021) Il mondo del gaming sta attraverso un periodo decisamente florido sotto il punto di vista dello sviluppo grafico dei titoli, il merito è dell’arrivo in pianta stabile del Ray tracing. Sebbene ci sia voluto un po’ per diffondere le tecnologie Ray tracing, al giorno d’oggi si può tranquillamente parlare di un nuovo standard che alza L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 dicembre 2021) Il mondo delsta attraverso un periodo decisamente florido sotto il punto di vista dello sviluppo grafico dei titoli, il merito è dell’arrivo in pianta stabile del Ray. Sebbene ci sia voluto un po’ per diffondere le tecnologie Ray, al giorno d’oggi si può tranquillamente parlare di unche alza L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Il Ray tracing è il nuovo standard del gaming: cos’è e perché dovresti provarlo - Guigapromos : ESTA ACABANDO ! RX 6600XT SAPPHIRE R$ 4.179 GARANTIA DIRETO NA TERABYTE - infoitscienza : GTA 5 next gen e realistico con ray tracing e luci volumetriche a 8K in video - GamingToday4 : GTA 5 next gen e realistico con ray tracing e luci volumetriche a 8K in video - GamingToday4 : Zelda: Breath of the Wild in 8K, ray tracing e mod grafiche next gen è incredibile -