Gravina: «Auspico che non venga imposto il tampone ai vaccinati per entrare allo stadio» (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è questa esplosione di contagi che sta colpendo diversi calciatori che hanno fatto la seconda dose. Fortunatamente i no vax da noi non hanno grande spazio. Speriamo in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia. Queste le dichiarazioni (riportate da Sky) che il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato durante la lunga conferenza stampa che ha tenuto dopo il Consiglio Federale. A tenere banco è ancora l’emergenza Covid che torna a spaventare la Serie A. Tanto che il Governo starebbe pensando di imporre l’obbligo di tampone, per accedere allo stadio, anche ai vaccinati. Una misura che per il presidente della Figc è insostenibile. Dobbiamo aspettare la cabina di regia del 23 dicembre, io Auspico che non venga imposto il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 dicembre 2021) C’è questa esplosione di contagi che sta colpendo diversi calciatori che hanno fatto la seconda dose. Fortunatamente i no vax da noi non hanno grande spazio. Speriamo in tempi rapidi si arrivi a una regressione della pandemia. Queste le dichiarazioni (riportate da Sky) che il Presidente della Figc Gabrieleha rilasciato durante la lunga conferenza stampa che ha tenuto dopo il Consiglio Federale. A tenere banco è ancora l’emergenza Covid che torna a spaventare la Serie A. Tanto che il Governo starebbe pensando di imporre l’obbligo di, per accedere, anche ai. Una misura che per il presidente della Figc è insostenibile. Dobbiamo aspettare la cabina di regia del 23 dicembre, ioche nonil ...

