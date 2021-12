(Di martedì 21 dicembre 2021) Nervi tesi all’interno della casa del Gf Vip 6.e la new entry Evasono state protagoniste di uno snon senza conseguenze. La moglie di Eva,, ha infatti commentato l’accaduto sui social lanciando un vero appello ad Alfonso Signorini. Tutto è nato dalla spesa settimanale, che i concorrenti stavano facendo in giardino. Eva voleva sedersi con i compagni d’avventura ma è stata fermata dache le ha consigliato di non intromettersi. L’attrice però ha replicato di volersi solo sedere con gli altri concorrenti ma ha ricevuto una risposta infastidita dalla cantante lirica. A questo punto Eva ha sbottato: Dovete fare un po’ di reset tutti quanti! La risposta dellaha ...

Eva eai ferri corti nella casa del GFNel dettaglio, Eva esi sono ritrovate (già) ai ferri corti all'interno della casa del GFe questa mattina il clima tra le due è apparso a ...Discussione accesa fra Eva Grimaldi eRicciarelli. Tra le due concorrenti della casa del GFc'è stato un forte dibattito , tanto che dall'esterno è intervenuta via Twitter, Imma Battaglia, moglie di Eva. La situazione si è fatta ...Gf Vip 6, Katia Ricciarelli contro Eva Grimaldi: “Tu sei pazza, non cominciare a rompere!”. Interviene Imma Battaglia. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Un confronto con Katia Ricciarelli nato poco fa durante una conversazione in giardino ha acuito la tensione dell’attrice, attaccata per quella che è stata vista come un’inopportuna ingerenza. Questa v ...