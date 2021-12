Genoa, Shevchenko: «Momento difficile. Gasperini? Una leggenda qui» (Di martedì 21 dicembre 2021) Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha parlato prima del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ATALANTA – «Sicuramente è un Momento difficile per noi, ci vuole coraggio per affrontare avversario molto forte come l’Atalanta. Cercheremo di vincere più duelli possibili e fare una bella prestazione». Gasperini – «So che che è stato una leggenda qua. Ha fatto grandi cose e questo gli fa onore. E’ un grande allenatore». PASSI IN AVANTI – «Portanova viene da una ottima partita, oggi giocherà dal primo minuto. Cerchiamo di migliorare il nostro gioco e di essere più pericolosi». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Andriy, allenatore del, ha parlato prima del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Andriy, allenatore del, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ATALANTA – «Sicuramente è unper noi, ci vuole coraggio per affrontare avversario molto forte come l’Atalanta. Cercheremo di vincere più duelli possibili e fare una bella prestazione».– «So che che è stato unaqua. Ha fatto grandi cose e questo gli fa onore. E’ un grande allenatore». PASSI IN AVANTI – «Portanova viene da una ottima partita, oggi giocherà dal primo minuto. Cerchiamo di migliorare il nostro gioco e di essere più pericolosi». L'articolo proviene da ...

