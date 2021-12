Falsi vaccini in cambio di soldi a Palermo: coinvolta infermiera e No vax (Di martedì 21 dicembre 2021) Falsi vaccini in cambio di soldi: grazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche sono stati disposti tre fermi Corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Con queste tre accuse la Digos di Palermo ha fermato tre persone. Screen video PoliziaL’infermiera coinvolta è in servizio presso all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Le telecamere nascoste hanno scoperchiato il sistema che i tre avevano organizzato. Tra i Falsi vaccinati c’è il leader dei No vax Filippo Accetta e un suo amico, Giuseppe Tomasino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il giallo di Giulia Rigon, trovata morta nel camper: la versione del fidanzato Falsi vaccini a ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021)indi: grazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche sono stati disposti tre fermi Corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Con queste tre accuse la Digos diha fermato tre persone. Screen video PoliziaL’è in servizio presso all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di. Le telecamere nascoste hanno scoperchiato il sistema che i tre avevano organizzato. Tra ivaccinati c’è il leader dei No vax Filippo Accetta e un suo amico, Giuseppe Tomasino. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il giallo di Giulia Rigon, trovata morta nel camper: la versione del fidanzatoa ...

