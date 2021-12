F1, Jenson Button: “George Russell deve avere un approccio meno presuntuoso in Mercedes” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Mondiale 2021 di F1 è terminato, anche se echi delle polemiche sull’ultimo GP di Abu Dhabi ancora si possono distinguere. La Mercedes non ha accettato l’esito favorevole a Max Verstappen (Red Bull) e la vittoria dell’ottavo titolo costruttori consecutivo non ha addolcito la pillola. Tuttavia, si deve voltare pagina e nel 2022, l’anno in cui vi sarà la tanto attesa ‘rivoluzione tecnica’, cambiamenti importanti ve ne saranno anche internamente alla scuderia di Brackley. Il britannico Lewis Hamilton, infatti, sarà affiancato da un nuovo pilota. Il finlandese Valtteri Bottas, accasatosi in Alfa Romeo, sarà sostituito dal giovane e talentuoso George Russell. Campione del Mondo di F2 nel 2018, Russell ha messo in mostra le sue qualità in Williams e quando è stato chiamato a sostituire Hamilton (causa ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Mondiale 2021 di F1 è terminato, anche se echi delle polemiche sull’ultimo GP di Abu Dhabi ancora si possono distinguere. Lanon ha accettato l’esito favorevole a Max Verstappen (Red Bull) e la vittoria dell’ottavo titolo costruttori consecutivo non ha addolcito la pillola. Tuttavia, sivoltare pagina e nel 2022, l’anno in cui vi sarà la tanto attesa ‘rivoluzione tecnica’, cambiamenti importanti ve ne saranno anche internamente alla scuderia di Brackley. Il britannico Lewis Hamilton, infatti, sarà affiancato da un nuovo pilota. Il finlandese Valtteri Bottas, accasatosi in Alfa Romeo, sarà sostituito dal giovane e talentuoso. Campione del Mondo di F2 nel 2018,ha messo in mostra le sue qualità in Williams e quando è stato chiamato a sostituire Hamilton (causa ...

