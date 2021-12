Da Loredana Bertè a Immanuel Casto: ecco i 12 mag-book di ReWriters (Di martedì 21 dicembre 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Pochi giorni fa abbiamo presentato la collana editoriale 2022, 12 libri, anzi mag-book (metà magazine e metà libro), totalmente autoprodotti e distribuiti solamente da ReWriters.it in print on demand. Siamo alla terza operazione, dopo le collane 2020 e 2021, con una somma di firme già salite sul carroalato del Movimento Culturale ReWriters che vuole riscrivere le regole del gioco: dalla convivenza sociale al rapporto con il pianeta. ecco che, dopo Massimo Recalcati, Melania Mazzucco, Lidia Ravera, Lorenzo Jovanotti, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Paola Turci, Morgan, Vittorio Lingiardi, Roberto Cotroneo, Romana Petri, Monica Cirinnà, ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021) * Di Eugenia Romanelli (Presidente dell’Associazione Culturale), che ogni mese firma un editoriale per TPI sulla riscrittura dell’immaginario contemporaneo. Pochi giorni fa abbiamo presentato la collana editoriale 2022, 12 libri, anzi mag-(metà magazine e metà libro), totalmente autoprodotti e distribuiti solamente da.it in print on demand. Siamo alla terza operazione, dopo le collane 2020 e 2021, con una somma di firme già salite sul carroalato del Movimento Culturaleche vuole riscrivere le regole del gioco: dalla convivenza sociale al rapporto con il pianeta.che, dopo Massimo Recalcati, Melania Mazzucco, Lidia Ravera, Lorenzo Jovanotti, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Paola Turci, Morgan, Vittorio Lingiardi, Roberto Cotroneo, Romana Petri, Monica Cirinnà, ...

